«Горд за команду, не все так могут переломить встречу». Н. Коваленко о камбэке ЦСКА с 0:4

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о волевой победе над «Шанхайскими Драконами» (6:5 ОТ) во встрече, где армейцы проигрывали со счётом 0:4.
— Что это было в вашем исполнении? Первые эмоции?
— Знаете, первые эмоции — это гордость за команду, которая у нас есть. Думаю, не все так могут переломить ход встречи, не все могут достать сами знаете что (улыбается). Это заслуга каждого, и я очень рад и горд, что играю в такой команде.
— Что произошло в первом периоде до того, как начался камбэк?
— Об этом можно рассуждать, мы обязательно разберём это. Но, знаете, это как в финале Олимпиады, никто не будет помнить, что канадцы не забили два момента, потому что выиграли американцы. В нашем случае то же самое.
— Ключевой момент матча?
— Думаю, любая работа, не только заброшенные шайбы, но и много черновой работы, которую делали ребята, — они внесли большой вклад в команду, коллектив и в эту победу. Четыре минуты меньшинства в конце? Дали и дали удаления. Повторюсь, мы команда, и каждый может удалиться, мы должны исправлять ошибки друг за другом — это и есть коллектив, — цитирует Коваленко «Матч ТВ».
