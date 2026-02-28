Скидки
«Горд за команду, не все так могут переломить встречу». Н. Коваленко о камбэке ЦСКА с 0:4

«Горд за команду, не все так могут переломить встречу». Н. Коваленко о камбэке ЦСКА с 0:4
Комментарии

Нападающий ЦСКА Николай Коваленко высказался о волевой победе над «Шанхайскими Драконами» (6:5 ОТ) во встрече, где армейцы проигрывали со счётом 0:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5)     0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5)     0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5)     0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5)     1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5)     2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5)     3:4 Абрамов – 19:24 (5x5)     4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4)     4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5)     5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5)     6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)    

— Что это было в вашем исполнении? Первые эмоции?
— Знаете, первые эмоции — это гордость за команду, которая у нас есть. Думаю, не все так могут переломить ход встречи, не все могут достать сами знаете что (улыбается). Это заслуга каждого, и я очень рад и горд, что играю в такой команде.

— Что произошло в первом периоде до того, как начался камбэк?
— Об этом можно рассуждать, мы обязательно разберём это. Но, знаете, это как в финале Олимпиады, никто не будет помнить, что канадцы не забили два момента, потому что выиграли американцы. В нашем случае то же самое.

— Ключевой момент матча?
— Думаю, любая работа, не только заброшенные шайбы, но и много черновой работы, которую делали ребята, — они внесли большой вклад в команду, коллектив и в эту победу. Четыре минуты меньшинства в конце? Дали и дали удаления. Повторюсь, мы команда, и каждый может удалиться, мы должны исправлять ошибки друг за другом — это и есть коллектив, — цитирует Коваленко «Матч ТВ».

