«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне, который является для защитника первым в КХЛ, Лажуа провёл 60 матчей, в которых набрал 37 (10+27) очков при показателе полезности «+16».

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды «Авангард». Уверен, что потенциал Максима ещё не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.