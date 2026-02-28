Фридман: нападающий «Далласа» Тайлер Сегин не вернётся в строй в текущем сезоне

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, «Даллас Старз» поместит нападающего Тайлера Сегина в долгосрочный список травмированных, что исключит возвращение форварда до конца сезона. Напомним, в декабре 2025 года Сегин перенёс операцию на правом колене после разрыва крестообразной связки.

Отправка Сегина в долгосрочный список травмированных позволит «Далласу» освободиться от кэпхита хоккеиста, который составляет $ 9,85 млн.

В нынешнем сезоне Сегин провёл 27 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге он сыграл 1016 матчей, в которых записал на свой счёт 826 (367+459) очков с показателем полезности «+99».