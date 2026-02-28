Скидки
«Кузнецов — вообще обалдеть!» 20-летний защитник системы «Лады» — об игре против Евгения

«Кузнецов — вообще обалдеть!» 20-летний защитник системы «Лады» — об игре против Евгения
20-летний защитник системы «Лады» Максим Белоусов рассказал о своих впечатлениях от игры против знаменитых хоккеистов, отметив форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова.

— У вас есть кумиры?
— Конкретных кумиров нет, но я очень впечатлён игровой и тренерской карьерой Сергея Фёдорова. Первый раз в жизни увидел его прошлым летом на сборах в Минске: он стоял около лифта, я подошёл, поздоровался и пожал ему руку. Рад был увидеть легенду!

В этом сезоне, в матче против «Локомотива», боролся на пятаке с Александром Радуловым, и только потом вдумался, насколько это круто. Ещё запомнил, как играл на одном льду с Никитой Нестеровым. Мне нравится его уверенная и хладнокровная игра.

Евгений Кузнецов — это вообще обалдеть! Моя первая смена в игре с «Металлургом» была против его звена. Мы с отцом часто пересматривали молодёжный чемпионат мира 2011 года, где играл Кузнецов и Антон Бурдасов, вместе с которым я находился в одной раздевалке «Лады». Они подарили столько позитивных эмоций в том драматичном финальном матче со сборной Канады, принеся золотые медали России!

Играть вместе с такими мастерами или против них — это классный опыт. Во время матчей не думаешь о том, кто соперники, но уже после игр присутствует небольшая эйфория, — цитирует Белоусова сайт КХЛ.

