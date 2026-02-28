Сергачёв вошёл в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ
Защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачёв в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2) записал на свой счёт две результативные передачи. 27-летний хоккеист достиг набрал 351-е (72+ 279) очко в регулярках НХЛ. Он обошёл Дмитрия Орлова из «Сан-Хосе Шаркс» (350) и переместился на пятое место в списке самых результативных российских защитников.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 05:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кули (Макбэйн, Сергачёв) – 13:23 (sh) 2:0 Келлер (Шмальц) – 24:26 3:0 Круз (Келлер, Шмальц) – 27:49 3:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 34:03 (pp) 4:1 Хэйтон (Сергачёв, Келлер) – 41:19 (pp) 5:1 Круз (Дурзи, Макбэйн) – 52:48 5:2 Болди (Тарасенко, Юханссон) – 54:05
Рекорд принадлежит Сергею Гончару (811), также в топ-5 входят Сергей Зубов (771), Андрей Марков (572) и Алексей Житник (471).
В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
