Сергачёв вошёл в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ

Сергачёв вошёл в топ-5 по очкам среди российских защитников в истории НХЛ
Комментарии

Защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачёв в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2) записал на свой счёт две результативные передачи. 27-летний хоккеист достиг набрал 351-е (72+ 279) очко в регулярках НХЛ. Он обошёл Дмитрия Орлова из «Сан-Хосе Шаркс» (350) и переместился на пятое место в списке самых результативных российских защитников.

Рекорд принадлежит Сергею Гончару (811), также в топ-5 входят Сергей Зубов (771), Андрей Марков (572) и Алексей Житник (471).

В ночь с 27 на 28 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

