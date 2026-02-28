Михаил Мальцев: Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами «Спартака»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил, что главный тренер красно-белых Алексей Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами команды и не присутствует на тренировках. 29 января «Спартак» объявил, что Жамнов пропустит матчи команды «по запланированным медицинским причинам».

— Поддерживает ли Жамнов связь с командой?

— С нами нет. Наверное, как‑то с тренерским штабом и руководством общается, но с нами пока на связь не выходит.

— На тренировках его тоже не бывает?

— Да, — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги красно-белые провели 59 игр, в которых набрали 68 очков, и располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.