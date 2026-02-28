Алексей Василевский: Кузнецов сразу влился в коллектив, держит раздевалку «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о влиянии на команду форварда Евгения Кузнецова.

«Женька, да, очень весёлый парень. Сразу влился в наш коллектив. Когда в прессе только пошла информация, что он может перейти в «Салават Юлаев», мы все в команде уже находились в предвкушении, потому что понимали, какого уровня, класса и мастерства этот хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира. Он нам очень сильно помогает в игре и, как вы отметили, да, держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней», — приводит слова Василевского «Татар-информ».

Кузнецов за уфимский клуб провёл 12 матчей и набрал 14 (4+10) очков.