Давыдов: СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберётся, то словно куда-то отъедет

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о победе бело-голубых над СКА (4:1), а также прокомментировал отъезд главного тренера армейцев Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

– Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились – одни посчитали, что главный тренер СКА отлучился на финал Олимпиады на учёбу, другие – что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.

– Не буду говорить про СКА, скажу про «Динамо». У нас такие вояжи не приняты – у нас своя команда превыше всего. Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышёвым], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб – во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.

– Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись – и накануне победили СКА. Удивлены?

– Игрой СКА не удивлён. Весь чемпионат петербургский клуб показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберётся, то словно куда-то отъедет – вслед за своим тренером.

А вот «Динамо» приятно удивило настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно. Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.