Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов: СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберётся, то словно куда-то отъедет

Давыдов: СКА весь сезон показывает рыхлый хоккей. То соберётся, то словно куда-то отъедет
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался о победе бело-голубых над СКА (4:1), а также прокомментировал отъезд главного тренера армейцев Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

– Виталий Семенович, на прошедшей неделе мнения популярных экспертов разделились – одни посчитали, что главный тренер СКА отлучился на финал Олимпиады на учёбу, другие – что капитан бросил свой корабль. Интересно ваше мнение.
– Не буду говорить про СКА, скажу про «Динамо». У нас такие вояжи не приняты – у нас своя команда превыше всего. Такие традиции заложены Аркадием Ивановичем [Чернышёвым], Владимиром Владимировичем [Юрзиновым], другими нашими тренерами. Я бы тоже никогда не покинул родной клуб – во имя любого матча без участия наших хоккеистов и нашей команды.

Вячеслав Козлов и его штаб на Олимпиаду не отправлялись – и накануне победили СКА. Удивлены?
– Игрой СКА не удивлён. Весь чемпионат петербургский клуб показывает, я бы сказал, рыхлый хоккей. То соберётся, то словно куда-то отъедет – вслед за своим тренером.

А вот «Динамо» приятно удивило настроем, дисциплиной, динамикой. Мы практически все 60 минут владели инициативой, сыграли ответственно. Было бы здорово, если бы штаб Вячеслава Козлова весь сезон удерживал такой хоккей. И не было бы осенних и зимних отрезков, когда своей рыхлостью мы напоминали СКА, – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Новая роль Ларионова в СКА, у обоих «Динамо» схожие проблемы. Месяц до плей-офф КХЛ. Запад
Новая роль Ларионова в СКА, у обоих «Динамо» схожие проблемы. Месяц до плей-офф КХЛ. Запад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android