Стэмкос отреагировал на информацию о возможном уходе из «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос опроверг информацию, что он может отказаться от пункта о полном запрете на обмен в своём контракте ради перехода в команду-претендент на Кубок Стэнли.

«Я вообще не говорил об этом с генменеджером Барри Тротцем. Конечно, есть сообщения в СМИ. Но я скажу так: мы хотим быть вместе с этой командой. Могу контролировать только то, что могу контролировать, но мне нравится здесь находиться», – приводит слова Стэмкоса The Tennessean.

Контракт 36-летнего хоккеиста с зарплатой $ 8 млн в год рассчитан до конца сезона-2027/2028. В договоре форварда есть пункт о запрете на обмен.