Форвард сборной США Гюнцель высказался о пропуске встречи с Трампом в Белом доме

Форвард сборной США Гюнцель высказался о пропуске встречи с Трампом в Белом доме
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Гюнцель объяснил, почему пропустил встречу сборной США с президентом страны Дональдом Трампом после победы на Олимпиаде-2026.

«Это стечение обстоятельств для меня и моей семьи. Я не отказывался от приглашения. Мне повезло посетить Белый дом с «Питтсбургом» в 2017 году (после победы в Кубке Стэнли. — Прим. «Чемпионата»), когда Трамп был президентом.

Я просто подумал о напряжённом графике, поскольку у нас три игры за четыре дня, а также много матчей до конца сезона. Поэтому, учитывая двухнедельный олимпийский перерыв, я решил, что было бы неплохо вернуться домой, отдохнуть и восстановиться, а также провести время с семьёй перед возобновлением сезона НХЛ», – приводит слова Гюнцеля The Athletic.

