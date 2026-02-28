Скидки
«Миннесота» — главный претендент на форварда «Рейнджерс» Трочека — The Athletic

«Миннесота» — главный претендент на форварда «Рейнджерс» Трочека — The Athletic
Комментарии

«Миннесота Уайлд» является главным претендентом на нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсента Трочека. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, обмен с большой долей вероятности состоится до дедлайна в Национальной хоккейной лиге, который намечен на 6 марта.

Отмечается, что на 32-летнего хоккеиста также претендуют «Каролина Харрикейнз» и «Детройт Ред Уингз». В числе заинтересованных команд также упоминается «Юта Маммот», но форвард мог включить её в список из 12 клубов, в которые его нельзя обменять.

В нынешнем сезоне Трочек провёл 44 матча, в которых набрал 37 (12+25) очков при показателе полезности «-16». Его контракт со средней годовой зарплатой $ 5,6 млн рассчитан до конца сезона-2028/2029.

