Форвард «Салавата Юлаева» Родевальд: в топ-4 Востока только хорошие команды

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд высказался о шансах уфимского клуба в плей-офф нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Не думаю, что есть лёгкие матчи в плей-офф. Если посмотреть на топ-4 Востока, то там только хорошие команды. В прошлом сезоне в «Адмирале» мы почти обыграли «Трактор» в первом раунде, хотя были восьмой командой против первого места. Каждая команда, которая выходит в плей-офф, имеет хорошие шансы. Лично я не смотрю на то, с кем можно было бы сыграть. Для меня важнее, что «Салават Юлаев» набрал как можно больше очков и постарался подняться выше в таблице», — приводит слова Родевальда Metaratings.

На данный момент «Салават Юлаев» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 59 матчей. От Востока место в плей-офф себе гарантировали пока только четыре команды: «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист».

