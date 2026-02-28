Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер сборной США прокомментировал критику команды за визит в Белый дом после ОИ

Генменеджер сборной США прокомментировал критику команды за визит в Белый дом после ОИ
Комментарии

Генеральный менеджер сборной США Билл Герин высказался о критике в адрес национальной команды после победы над Канадой (2:1 ОТ) в финале Олимпиады-2026. Хоккеисты посетили Белый дом, где их принял президент страны Дональд Трамп. Также игроки присутствовали на послании Трампа к Конгрессу.

«В наше время люди реагируют на всё. Приезд в Белый дом не задумывался как политический ход, чтобы кому-то навредить. Но люди воспринимают это именно так. Наша команда испытывает безусловную любовь к своей стране. И то, что мы сделали, было ради всех.

Мне всё равно, каковы ваши политические взгляды, пол или раса – эта победа была для вас. Независимо от того, что думаете. Люблю США не только тогда, когда это выгодно для меня. И эта победа была для страны», – приводит слова Герина The Athletic.

Материалы по теме
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android