«Сент-Луис» может обменять опытных лидеров команды, в их числе Бучневич — The Athletic

«Сент-Луис» может обменять опытных лидеров команды, в их числе Бучневич — The Athletic
«Сент-Луис Блюз» выразил готовность обменять опытных хоккеистов команды, сообщает The Athletic. Считается, что клуб могут покинуть игроки старше 25 лет.

Отметим, в данный список входят защитники Джастин Фолк, Колтон Парэйко и Кэм Фаулер, нападающие Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Джордан Кайру и Роберт Томас, а также вратарь Джордан Биннингтон.

На данный момент команда находятся на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко в 58 встречах. В следующем матче «Сент-Луис» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Игра состоится в ночь на 1 марта, начало запланировано на 1:00 мск.

Нападающий Джордан Кайру готов к обмену из «Сент-Луиса» — The Fourth Period
