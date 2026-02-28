«Мы совершили ошибку». Сандерсон — о реакции на шутку Трампа в адрес женской сборной США

Защитник «Оттавы Сенаторз» и сборной США Джейк Сандерсон высказался о реакции команды на шутку президента страны Дональда Трампа в адрес женской сборной США.

«Если бы мы снова оказались в этой ситуации, такого бы не допустили. Мы совершили ошибку. Но, опять же, думаю, что ситуацию немного раздули. Мы любим девушек из женской команды, обедали с ними [во время турнира], поэтому испытываем к ним всем уважение», – приводит слова Сандерсона NBC News.

Во время празднования победы мужской сборной на Олимпиаде-2026 в раздевалке Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент». Хоккеисты рассмеялись, за что их раскритиковали.

Напомним, мужская и женская сборные США стали обладателями золотых медалей на Олимпийских играх 2026 года. Женская команда отказалась от встречи с Трампом.