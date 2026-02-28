Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ковальчук заявил, что сборная России могла бы побороться с США и Канадой на ОИ-2026

Ковальчук заявил, что сборная России могла бы побороться с США и Канадой на ОИ-2026
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире, который прошёл в Италии, а также заявил, что российская команда могла бы побороться со сборными США и Канады. Напомним, в финале американцы победили канадцев со счётом 2:1 в овертайме.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

– Есть ли, на ваш взгляд, логика в победе американцев, или если бы было ещё пять финалов, то Канада бы все пять выиграла?
– Хоккей тем и прекрасен, что он непредсказуем, поэтому все знают, что Олимпийские игры – это очень краткосрочный турнир, а в финале вообще всё что угодно может случиться. И то, как Хеллебайк сыграл, показало, что он для сборной США сделал очень многое, но и команда у них крепкая. Понятно, что канадцы играли лучше два периода, второй и третий особенно, но американцам повезло, они победили.

– Если бы сборная России сильнейший состав собрала с Кучеровым, с Овечкиным, могла бы побороться с этими Канадой и США?
– Конечно. На любой Олимпиаде, куда приезжала сборная России, она всегда была фаворитом. Поэтому с любой командой можно играть, бороться. И как бы сложилось, это уже неизвестность.

Дай бог, чтобы на следующей Олимпиаде сборная России полным составом с флагом и гимном выступила. Поэтому все, кто причастен тем или иным способом к хоккею, да и к любому виду спорта, должны делать всё возможное, что бы это произошло, – приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Материалы по теме
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android