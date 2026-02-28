Адвокаты водителя, обвиняемого в убийстве Годро, пытаются снять обвинения — The Athletic

Адвокаты водителя, обвиняемого в убийстве Джонни и Мэттью Годро, пытаются добиться снятия обвинений. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 23 февраля адвокаты Шона Хиггинса подали в Верховный суд округа Салем ходатайство об отклонении этих обвинений «в связи с непредоставлением надлежащих доказательств» коллегии присяжных о концентрации алкоголя в крови обвиняемого.

В декабре 2024 года Шон Хиггинс был обвинен по двум пунктам в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени, двум пунктам в убийстве по неосторожности при управлении транспортным средством, повлекшем смерть, одному пункту в фальсификации вещественных доказательств и оставлении места смертельного ДТП.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.