Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адвокаты водителя, обвиняемого в убийстве Годро, пытаются снять обвинения — The Athletic

Адвокаты водителя, обвиняемого в убийстве Годро, пытаются снять обвинения — The Athletic
Комментарии

Адвокаты водителя, обвиняемого в убийстве Джонни и Мэттью Годро, пытаются добиться снятия обвинений. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 23 февраля адвокаты Шона Хиггинса подали в Верховный суд округа Салем ходатайство об отклонении этих обвинений «в связи с непредоставлением надлежащих доказательств» коллегии присяжных о концентрации алкоголя в крови обвиняемого.

В декабре 2024 года Шон Хиггинс был обвинен по двум пунктам в убийстве при отягчающих обстоятельствах первой степени, двум пунктам в убийстве по неосторожности при управлении транспортным средством, повлекшем смерть, одному пункту в фальсификации вещественных доказательств и оставлении места смертельного ДТП.

Напомним, 29 августа 2024 года Джонни Годро и его младший брат Мэттью во время поездки на велосипедах были насмерть сбиты машиной в Олдмансе, штат Нью-Джерси. Братья собирались на свадьбу своей сестры Кэти, которая должна была пройти на следующий день.

На момент гибели Годро являлся левым крайним нападающим клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Он также выступал за национальную команду на чемпионатах мира в 2017, 2018, 2019 и 2024 годах.

Материалы по теме
Мурашки по коже. США вынесли свитер погибшего Годро, празднуя золото Олимпиады
Мурашки по коже. США вынесли свитер погибшего Годро, празднуя золото Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android