Фридман: интерес «Эдмонтона» к Экман-Ларссону из «Торонто» реален

Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что «Эдмонтон Ойлерз» интересен защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Оливер Экман-Ларссон.

«На рынке много защитников. Продавцам нужно быть осторожнее со своими запросами, заинтересованная команда может сказать: «Это слишком дорого, мы посмотрим другие варианты». Но я думаю, что интерес «Эдмонтона» к Экман-Ларссону реален. Будет интересно посмотреть за ситуацией, так как клубы могут договориться, если захотят», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

В нынешнем сезоне 34-летний швед провёл 59 матчей, в которых набрал 35 (8+27) очков при показателе полезности «-4». Его контракт с зарплатой $ 3,5 млн в год рассчитан до 30 июня 2028-го.

Пол Коффи вернулся в тренерский штаб «Эдмонтона», где будет работать с защитниками
