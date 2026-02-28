Скидки
«Почему бы не замахнуться?» Ковальчук — о шансах Овечкина сыграть на ОИ-2030

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил, что желание выступить на Олимпийских играх 2030 года может стать для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина мотивацией продолжать карьеру.

«Дай бог, если для него это будет мотивацией. Мы все — фанаты Саши — хотим, чтобы он играл как можно дольше. Почему не замахнуться на 2030 год? Это классная мотивация», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

40-летний Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Вашингтоном» сезон в Национальной хоккейной лиге. Ранее россиянин заявил, что пока не принял решение о своём будущем в лиге.

