«Локомотив» победил СКА благодаря хет-трику Иванова

Сегодня, 28 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:2.

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На восьмой минуте форвард СКА Матвей Короткий сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Георгий Иванов вывел ярославский клуб вперёд. На 32-й минуте защитник Рушан Рафиков забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте Иванов забил четвёртый гол гостей, оформив дубль. На 46-й минуте форвард Никита Дишковский сократил отставание хозяев. На последней минуте Иванов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 5:2.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 87 очками после 61 встречи располагается на первой строчке Запада.