Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА – Локомотив, результат матча 28 февраля 2026 года, счёт 2:5, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» победил СКА благодаря хет-трику Иванова
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Фрейз, Кирьянов) – 04:07 (5x5)     1:1 Короткий (Менелл, Голдобин) – 07:46 (5x4)     1:2 Иванов (А. Радулов, Мисюль) – 08:32 (5x5)     1:3 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 31:10 (5x4)     1:4 Иванов (А. Радулов) – 45:09 (5x5)     2:4 Дишковский (Хайруллин) – 45:59 (5x5)     2:5 Иванов – 59:59 (en)    

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На восьмой минуте форвард СКА Матвей Короткий сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Георгий Иванов вывел ярославский клуб вперёд. На 32-й минуте защитник Рушан Рафиков забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте Иванов забил четвёртый гол гостей, оформив дубль. На 46-й минуте форвард Никита Дишковский сократил отставание хозяев. На последней минуте Иванов оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 69 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 87 очками после 61 встречи располагается на первой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Олег Браташ заявил, что ранее мог возглавить «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android