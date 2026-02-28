«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв «Барыс»

Сегодня, 28 февраля, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:3.

На второй минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 11-й минуте нападающий Майк Веккионе удвоил преимущество астанинской команды. На 19-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание «Спартака». На 25-й минуте нападающий красно-белых Павел Порядин сравнял счёт.

На 30-й минуте форвард Никита Коростелёв вывел хозяев вперёд. На 39-й минуте нападающий Демид Мансуров забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 49-й минуте Мансуров забил пятый гол «Спартака», оформив дубль. На последней минуте Уолш сделал дубль, сократив отставание «Барыса» и установив окончательный счёт — 5:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, красно-белые одержали третью победу подряд.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 70 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками после 61 встречи располагается на 10-й строчке Восточной конференции.