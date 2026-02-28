Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак – Барыс, результат матча 28 февраля 2026 года, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв «Барыс»
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Савицкий) – 01:07 (5x5)     0:2 Веккионе (Уолш, Уиллман) – 10:46 (5x4)     1:2 Гутик (Порядин, Рубцов) – 18:23 (5x5)     2:2 Порядин (Филин, Вишневский) – 24:18 (5x4)     3:2 Коростелёв (Филин, Соболев) – 29:56 (5x5)     4:2 Мансуров (Орлов, Вишневский) – 38:35 (5x5)     5:2 Мансуров (Пивчулин) – 47:49 (4x4)     5:3 Уолш (Маккошен, Веккионе) – 59:17 (5x5)    

На второй минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 11-й минуте нападающий Майк Веккионе удвоил преимущество астанинской команды. На 19-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание «Спартака». На 25-й минуте нападающий красно-белых Павел Порядин сравнял счёт.

На 30-й минуте форвард Никита Коростелёв вывел хозяев вперёд. На 39-й минуте нападающий Демид Мансуров забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 49-й минуте Мансуров забил пятый гол «Спартака», оформив дубль. На последней минуте Уолш сделал дубль, сократив отставание «Барыса» и установив окончательный счёт — 5:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, красно-белые одержали третью победу подряд.

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 60 матчей, в которых набрал 70 очков, и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 47 очками после 61 встречи располагается на 10-й строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Михаил Мальцев: Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android