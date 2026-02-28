Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над СКА
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Фрейз, Кирьянов) – 04:07 (5x5)     1:1 Короткий (Менелл, Голдобин) – 07:46 (5x4)     1:2 Иванов (А. Радулов, Мисюль) – 08:32 (5x5)     1:3 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 31:10 (5x4)     1:4 Иванов (А. Радулов) – 45:09 (5x5)     2:4 Дишковский (Хайруллин) – 45:59 (5x5)     2:5 Каюмов (Иванов) – 59:59 (en)    

«Хорошее начало важного выезда. Поговорили перед этим с игроками, что до конца регулярки восемь матчей, настраивали команду на то, чтобы была атмосфера плей-офф. Понравилось, как ребята отреагировали на первый гол СКА, сразу же забили ещё, вернули себе инициативу в матче. Потом забили важный гол в большинстве. Георгий [Иванов] провёл большой матч, Паник забил первый гол в сезоне. Хорошая командная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

