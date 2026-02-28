Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошее начало важного выезда. Поговорили перед этим с игроками, что до конца регулярки восемь матчей, настраивали команду на то, чтобы была атмосфера плей-офф. Понравилось, как ребята отреагировали на первый гол СКА, сразу же забили ещё, вернули себе инициативу в матче. Потом забили важный гол в большинстве. Георгий [Иванов] провёл большой матч, Паник забил первый гол в сезоне. Хорошая командная победа», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.