Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: Панин в порядке, ещё два-три сезона может отыграть

Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский выразил мнение, что капитан уфимской команды Григорий Панин способен играть в КХЛ ещё два-три сезона.

– На фоне Григория Панина, Алексей, и вы себя молодым игроком можете назвать.
– Спасибо за комплимент (смеётся). Гриша у нас правда уникум. Дай бог ему здоровья, держит себя в отличной форме в 40 лет.

– Кстати, Григорий Панин, если я не ошибаюсь, в одном из последних интервью говорил, что вообще не задумывается пока о завершении карьеры. Он не говорил, сколько ещё сезонов хочет отыграть в КХЛ?
– Думаю, что он хочет как минимум добиться отметки в 1000 проведённых матчей в КХЛ. По-моему, до этой цифры ему немного осталось дойти. А дальше всё зависит от его настроя. От себя могу сказать, что Гриша в порядке, ещё два-три сезона на высоком уровне спокойно может отыграть, – приводит слова Василевского «Татар-информ».

На данный момент на счету 40-летнего Панина 968 игр в Континентальной хоккейной лиге и 183 (45+138) очка.

