Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов высказался о поражении СКА от «Локомотива»

Ларионов высказался о поражении СКА от «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Фрейз, Кирьянов) – 04:07 (5x5)     1:1 Короткий (Менелл, Голдобин) – 07:46 (5x4)     1:2 Иванов (А. Радулов, Мисюль) – 08:32 (5x5)     1:3 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 31:10 (5x4)     1:4 Иванов (А. Радулов) – 45:09 (5x5)     2:4 Дишковский (Хайруллин) – 45:59 (5x5)     2:5 Каюмов (Иванов) – 59:59 (en)    

— Команда проиграла при неплохой игре. Игра была не выдающейся, но ожидания были другими. Есть над чем подумать.

— В последних матчах не убеждают вратари СКА. Вы для себя какие-то выводы перед плей-офф делаете, на кого будет сделана ставка?
— А кто убеждает? Давайте разложим всё по частям. Вратари – особенные люди, на последнем рубеже, где любая ошибка приводит к голу. Чтобы этого не было, должна быть помощь полевых. Мы не хотим сеять сомнения в головах наших вратарей, это молодые ребята, только делают свои первые шаги как вратари. Исходя из этого, команда должна быть в балансе.

Не хотел бы направлять стрелы в адрес вратарей, я их очень люблю и ценю. Вратарей нельзя трогать, иначе просто морально их убьёшь. Прошу и вас, не колите их особо в прессе, дайте ребятам возможность пройти это сложное время. И вы ещё увидите. Вы же видели, как на Олимпиаде вратарь США, которого кололи все, вытащил золото. Вратари играют большую роль, но мы должны забивать больше голов, реализовывать моменты, которые создаём, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил СКА благодаря хет-трику Иванова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android