Ларионов ответил на вопрос, попытается ли СКА избежать «Локомотив» в первом раунде

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Локомотива» (2:5) ответил, попытается ли его команда избежать встречи с ярославским клубом в первом раунде плей-офф КХЛ.

— С «Локомотивом» 1-5 в серии регулярки, для СКА начинается гонка, чтобы избежать Ярославль в первом раунде?

— Есть лидеры, команды, которые давно обеспечили себе плей-офф, играют раскрепощённо. У нас большое количество травм, играем одним составом, нам некем заменить ребят. Мы это сделаем, но позже — по плану выходит группа игроков через три матча.

Мы не боимся ни одной команды. Неважно, какой счёт, всё начинается с чистого листа. В моей карьере дважды было, когда выходили в плей-офф с восьмого места и обыгрывали лидеров.

Внимательно оценим соперника, с кем будем играть, пока рано об этом говорить. В оставшихся матчах будем играть каждый раз на победу. Дадим возможность подуставшим ребятам подготовиться, дадим паузу от игр, введём свежую кровь. На данный момент главный соперник – это «Барыс», следующий матч. Идём от игры к игре, а дальше будем смотреть и делать выводы. Кто нам может дать огонь и энтузиазм, который вы видите от молодых ребят. Хотим, чтобы остальные это тоже подхватили.

Давайте спокойно переживём это поражение, забудем, что было. Нельзя двигаться вперёд с грузом, иначе посеешь сомнения в головах, а это опасно, когда команда боится выходить играть против лидера. Три недели есть, чтобы подготовить народ, посмотреть, где мы ещё можем найти резервы, дальше двигаться вперёд от игры к игре, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.