Назем Кадри – первый в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News

The Hockey News составил топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять. Во внимание были приняты два фактора: уровень хоккеиста и вероятность его обмена. Дедлайн намечен на 6 марта. Возглавил рейтинг нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри.

Полностью топ выглядит следующим образом:

1. Назем Кадри («Калгари»);

2. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);

3. Винсент Трочек («Нью-Йорк Рейнджерс»);

4. Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);

5. Райан О'Райлли («Нэшвилл Предаторз»)

6. Тайлер Майерс («Ванкувер Кэнакс»);

7. Бобби Макманн («Торонто Мэйпл Лифс»);

8. Эвандер Кейн («Ванкувер»);

9. Блейк Коулман («Калгари»);

10. Зак Уайтклауд («Калгари»);

11. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);

12. Джастин Фолк («Сент-Луис»);

13. Коннор Мёрфи («Чикаго Блэкхоукс»);

14. Логан Стэнли («Виннипег Джетс»);

15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

16. Скотт Лоутон («Торонто»);

17. Джордан Кайру («Сент-Луис»);

18. Джейк Дебраск («Ванкувер»);

19. Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»)

20. Эндрю Манджапане («Эдмонтон Ойлерз»);

21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);

22. Чарли Койл («Коламбус Блю Джекетс»);

23. Маккензи Уигар («Калгари»);

24. Люк Шенн («Виннипег»);

25. Еспери Котканиеми («Каролина Харрикейнз»).