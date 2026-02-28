Скидки
Назем Кадри – первый в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News

Назем Кадри – первый в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Hockey News
Комментарии

The Hockey News составил топ-25 игроков НХЛ, которых могут обменять. Во внимание были приняты два фактора: уровень хоккеиста и вероятность его обмена. Дедлайн намечен на 6 марта. Возглавил рейтинг нападающий «Калгари Флэймз» Назем Кадри.

Полностью топ выглядит следующим образом:

1. Назем Кадри («Калгари»);
2. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»);
3. Винсент Трочек («Нью-Йорк Рейнджерс»);
4. Брэйден Шенн («Сент-Луис Блюз»);
5. Райан О'Райлли («Нэшвилл Предаторз»)
6. Тайлер Майерс («Ванкувер Кэнакс»);
7. Бобби Макманн («Торонто Мэйпл Лифс»);
8. Эвандер Кейн («Ванкувер»);
9. Блейк Коулман («Калгари»);
10. Зак Уайтклауд («Калгари»);
11. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);
12. Джастин Фолк («Сент-Луис»);
13. Коннор Мёрфи («Чикаго Блэкхоукс»);
14. Логан Стэнли («Виннипег Джетс»);
15. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
16. Скотт Лоутон («Торонто»);
17. Джордан Кайру («Сент-Луис»);
18. Джейк Дебраск («Ванкувер»);
19. Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»)
20. Эндрю Манджапане («Эдмонтон Ойлерз»);
21. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);
22. Чарли Койл («Коламбус Блю Джекетс»);
23. Маккензи Уигар («Калгари»);
24. Люк Шенн («Виннипег»);
25. Еспери Котканиеми («Каролина Харрикейнз»).

