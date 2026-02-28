Скидки
Форвард «Динамо» Комтуа: для меня неважно, на каком месте заканчивать регулярный чемпионат

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о целях и задачах бело-голубых на остаток регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– В матче со СКА «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф. Вы знали о такой возможности до игры?
– Я, кажется, где-то читал об этом, но думаю, это было просто вопросом времени. Для меня неважно, на каком месте заканчивать регулярный чемпионат. Главное — попасть в плей-офф, а там уже как пойдёт. Все мы знаем, что не всегда фаворит выигрывает серии. Разумеется, мы обязаны показывать более качественный хоккей, чтобы выигрывать в плей-офф, а это всегда тяжело. Сейчас мы просто должны идти от игры к игре и становиться лучше.

– То есть у вас нет цели подняться как можно выше в турнирной таблице накануне плей-офф?
– Лично мне всё равно. В плей-офф не угадаешь, кто будет твоим соперником. Одно я знаю точно – легко не будет ни с одной командой.

– Можно ли сказать, что «Динамо» окончательно преодолело январский кризис?
– Да, сейчас мы играем гораздо лучше. В январе многие болели или пропускали матчи из-за травм. Главное, что мы преодолели эти трудности и попали в плей-офф.

– Вы тоже пропустили несколько матчей из-за болезни. Как чувствуете себя сейчас?
– Я чувствую себя отлично. Болезнь, конечно, была тяжёлая, но я бы не вышел на лёд, если бы не был готов. К счастью, сейчас у меня всё хорошо, – приводит слова Комтуа Metaratings.

