Авторы The Score назвали возможный состав сборной Канады на Олимпиаду-2030

Журналисты спортивного издания The Score представили свою версию возможного состава сборной Канады на Олимпийские игры 2030 года. Напомним, в финале Олимпиады-2026 канадцы потерпели поражение от команды США в овертайме со счётом 1:2.
Капитан олимпийской сборной Канады на турнире 2026 года Сидни Кросби не включён в список. Форварду на момент старта Игр-2030 будет 42 года.
Нападающие:
Беккетт Сеннеке – Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон;
Дилан Гюнтер – Маклин Селебрини – Коннор Бедард;
Куинтон Байфилд – Ник Судзуки – Митчелл Марнер;
Дилан Козенс, Сет Джарвис.
Защитники:
Мэттью Шефер – Кейл Макар;
Томас Харли – Ноа Добсон;
Оуэн Пауэр – Эван Бушар;
Джош Моррисси – Китон Верхофф.
Вратари: Логан Томпсон, Себастьян Косса, Джет Гривз.