Томпсон высказался о критике из-за кепки Make America Great Again на встрече с Трампом

Нападающий «Баффало Сэйбрз» и сборной США Тейдж Томпсон отреагировал на критику в свой адрес из-за того, что надел красную кепку с надписью Make America Great Again (сделаем Америку снова великой. — Прим. «Чемпионата») на встречу с президентом страны Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я горжусь тем, что я американец. У меня есть своя вера, убеждения, и каждый имеет право на собственное мнение и убеждения. Думаю, мы должны жить в мире, зная, что не все с нами согласны», – приводит слова Томпсона Outkick.

Напомним, национальная команда США победила сборную Канады в финале олимпийского хоккейного турнира со счётом 2:1 в овертайме.

