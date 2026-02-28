Скидки
Василевский — о Жаровском: он действительно лидер нашей команды, тащит её на себе

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о 19-летнем нападающем Александре Жаровском и назвал его лидером уфимского клуба.

– В «Салавате Юлаеве» в этом сезоне целая россыпь молодых талантов. Не могу вас не спросить о прогрессе Александра Жаровского. Справедливо ли говорить, что в свои 19 лет это тоже один из полноценных лидеров атаки «Салавата Юлаева»?
– Саня – огромный талант. Причём меня он удивил сильно уже в прошлом сезоне, когда присоединился к нам во время серии плей-офф со «Спартаком». Он вчера играл в чемпионате КХЛ 3x3, а сегодня уже готов был нам помогать играть со «Спартаком». Это показывает его искреннюю любовь к хоккею.

В этом сезоне он определённо сделал шаг вперёд. Это действительно лидер нашей команды, тащит её на себе, даёт результат. Как и Семён Вязовой, если будет работать честно, не будет зазнаваться, спокойно может поехать в НХЛ через пару лет, — приводит слова Василевского «Татар-информ».

В нынешнем сезоне Жаровский провёл 50 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.

