Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко перенёс операцию

Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко перенёс операцию
Комментарии

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко успешно перенёс операцию на мениске и выбыл на несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 52 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Всего на счету Андрея 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очков.

На данный момент, «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 60 очков в 58 встречах. В следующем матче «Кингз» примут «Калгари Флэймз», игра состоится в ночь на 1 марта и начнётся в 3:00 мск.

Материалы по теме
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android