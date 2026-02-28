Форвард «Лос-Анджелеса» Кузьменко перенёс операцию

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко успешно перенёс операцию на мениске и выбыл на несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 52 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Всего на счету Андрея 271 игра в регулярных чемпионатах НХЛ и 182 (85+97) очков.

На данный момент, «Лос-Анджелес» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 60 очков в 58 встречах. В следующем матче «Кингз» примут «Калгари Флэймз», игра состоится в ночь на 1 марта и начнётся в 3:00 мск.