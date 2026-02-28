И. о. главного тренера «Спартака» Барков высказался о победе над «Барысом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 5:3.

– С чем вы связываете не самое удачное начало матча для «Спартака» – соперник был более мотивирован или ваша команда ещё не успела «проснуться»?

– И то, и другое. Думаю, что просто две наши индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам. Начало матча почти всегда бывает равным – соперник планирует начать игру агрессивно и более активно. Мы, наверное, испытывали сложности в начале и ошибки привели к голам. Но потом мы взяли игру под свой контроль и провели хороший второй период, доведя матч до победы.

– На что обращали внимание в первом перерыве?

– Акцентировали внимание на ошибках. У соперника были сильные контратаки – нам надо их было исключить, что нам и удалось сделать.

– Перед этой игрой «Спартак» оформил выход в плей-офф. Что будет важнее для команды в оставшихся матчах чемпионата – наиграть сочетания к плей-офф или набрать побольше очков и забраться повыше в турнирной таблице?

– Сейчас не полностью команда играет у нас, есть травмы у ребят и полным составом мы не играли давно. Нам хочется собрать более стабильный состав и наиграть сочетания. Но я не думаю, что мы будем как-то по-другому играть – мы будем всегда играть на победу и всегда хотим выиграть следующую игру, будем готовиться.

– У «Барыса» большие проблемы с игрой в неравных составах – вы делали на этом акцент?

– Мы готовились в обычном режиме. Знаем, как они играют и в большинстве, и в меньшинстве. Нацелили ребят сыграть правильно.

– Впереди ещё восемь матчей до плей-офф. Будете ли ещё кого-то пробовать вводить в состав?

– Эксперименты продолжаются, ребята приходят из «Химика». Где-то нужно использовать новых ребят, но сейчас важно найти и стабильный состав для плей-офф. Ждём восстановления наших травмированных игроков.

– Успеют ли обрести оптимальную форму те, кто вернётся в состав после травмы?

– Надеемся, что успеют – посмотрим, что скажут врачи. Кто-то уже катается, а кто-то только начинает восстанавливаться. Хотя ближе к плей-офф о травмах уже никто говорить не будет, — приводит слова Баркова пресс-служба «Спартака».