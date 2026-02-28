Скидки
И. о. главного тренера «Спартака» Барков высказался о победе над «Барысом»

И. о. главного тренера «Спартака» Барков высказался о победе над «Барысом»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Савицкий) – 01:07 (5x5)     0:2 Веккионе (Уолш, Уиллман) – 10:46 (5x4)     1:2 Гутик (Порядин, Рубцов) – 18:23 (5x5)     2:2 Порядин (Филин, Вишневский) – 24:18 (5x4)     3:2 Коростелёв (Филин, Соболев) – 29:56 (5x5)     4:2 Мансуров (Орлов, Вишневский) – 38:35 (5x5)     5:2 Мансуров (Пивчулин) – 47:49 (4x4)     5:3 Уолш (Маккошен, Веккионе) – 59:17 (5x5)    

– С чем вы связываете не самое удачное начало матча для «Спартака» – соперник был более мотивирован или ваша команда ещё не успела «проснуться»?
– И то, и другое. Думаю, что просто две наши индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам. Начало матча почти всегда бывает равным – соперник планирует начать игру агрессивно и более активно. Мы, наверное, испытывали сложности в начале и ошибки привели к голам. Но потом мы взяли игру под свой контроль и провели хороший второй период, доведя матч до победы.

– На что обращали внимание в первом перерыве?
– Акцентировали внимание на ошибках. У соперника были сильные контратаки – нам надо их было исключить, что нам и удалось сделать.

– Перед этой игрой «Спартак» оформил выход в плей-офф. Что будет важнее для команды в оставшихся матчах чемпионата – наиграть сочетания к плей-офф или набрать побольше очков и забраться повыше в турнирной таблице?
– Сейчас не полностью команда играет у нас, есть травмы у ребят и полным составом мы не играли давно. Нам хочется собрать более стабильный состав и наиграть сочетания. Но я не думаю, что мы будем как-то по-другому играть – мы будем всегда играть на победу и всегда хотим выиграть следующую игру, будем готовиться.

– У «Барыса» большие проблемы с игрой в неравных составах – вы делали на этом акцент?
– Мы готовились в обычном режиме. Знаем, как они играют и в большинстве, и в меньшинстве. Нацелили ребят сыграть правильно.

– Впереди ещё восемь матчей до плей-офф. Будете ли ещё кого-то пробовать вводить в состав?
– Эксперименты продолжаются, ребята приходят из «Химика». Где-то нужно использовать новых ребят, но сейчас важно найти и стабильный состав для плей-офф. Ждём восстановления наших травмированных игроков.

– Успеют ли обрести оптимальную форму те, кто вернётся в состав после травмы?
– Надеемся, что успеют – посмотрим, что скажут врачи. Кто-то уже катается, а кто-то только начинает восстанавливаться. Хотя ближе к плей-офф о травмах уже никто говорить не будет, — приводит слова Баркова пресс-служба «Спартака».

