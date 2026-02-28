Скидки
Барков: Жамнов знает всё, что происходит в команде, он держит руку на пульсе

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков заявил, что поддерживает связь с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым и отметил, что на данный момент специалист проходит реабилитацию в рамках лечения.

– Как сейчас проходит взаимодействие с Алексеем Жамновым, когда нам ждать его возвращения?
– Мы обязательно работаем вместе и взаимодействуем – Алексей Юрьевич знает всё, что происходит в команде, его советы нам помогают. Он держит руку на пульсе, сейчас проходит реабилитацию, как будет готов – сразу вернётся, — приводит слова Баркова пресс-служба «Спартака».

Напомним, 29 января красно-белые объявили, что Жамнов пропустит матчи команды «по запланированным медицинским причинам».

