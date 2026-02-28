Скидки
«Мастерства по-прежнему нам не хватает». Кравец — о поражении «Барыса» от «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
0:1 Уолш (Савицкий) – 01:07 (5x5)     0:2 Веккионе (Уолш, Уиллман) – 10:46 (5x4)     1:2 Гутик (Порядин, Рубцов) – 18:23 (5x5)     2:2 Порядин (Филин, Вишневский) – 24:18 (5x4)     3:2 Коростелёв (Филин, Соболев) – 29:56 (5x5)     4:2 Мансуров (Орлов, Вишневский) – 38:35 (5x5)     5:2 Мансуров (Пивчулин) – 47:49 (4x4)     5:3 Уолш (Маккошен, Веккионе) – 59:17 (5x5)    

– С нашей стороны был очень хороший первый период – мы выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. Но, к сожалению, с конца первого периода пошёл небольшой сбой – надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно, но совершили несколько ошибок и плохое удаление. «Спартак» использовал эти моменты и сделал то, о чём мы и говорили на собрании.

Считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов, но, к сожалению, мастерства по-прежнему нам не хватает. Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же не забили штрафной бросок – это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Продолжаем дальше, впереди у нас СКА – нужно играть и бороться до конца.

– С чем был связан выбор игрока на штрафной бросок? Или это скорее лотерея?
– Да никаких лотерей нет. Исполняют штрафные броски или пенальти те, кто умеет. Я выбираю не потому, что мне нравится какой-то номер, а потому что люди исполняют их на тренировке и достаточно уверенно забивают. Поэтому сегодня исполнял попытку Веккионе, — приводит слова Кравца сайт «Спартака».

