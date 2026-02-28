«Мастерства по-прежнему нам не хватает». Кравец — о поражении «Барыса» от «Спартака»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Спартака» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– С нашей стороны был очень хороший первый период – мы выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. Но, к сожалению, с конца первого периода пошёл небольшой сбой – надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно, но совершили несколько ошибок и плохое удаление. «Спартак» использовал эти моменты и сделал то, о чём мы и говорили на собрании.

Считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов, но, к сожалению, мастерства по-прежнему нам не хватает. Забиваем по две-три шайбы, а больше для нас почему-то сложно забить. К тому же не забили штрафной бросок – это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Продолжаем дальше, впереди у нас СКА – нужно играть и бороться до конца.

– С чем был связан выбор игрока на штрафной бросок? Или это скорее лотерея?

– Да никаких лотерей нет. Исполняют штрафные броски или пенальти те, кто умеет. Я выбираю не потому, что мне нравится какой-то номер, а потому что люди исполняют их на тренировке и достаточно уверенно забивают. Поэтому сегодня исполнял попытку Веккионе, — приводит слова Кравца сайт «Спартака».