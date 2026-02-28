Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Пингвинз, результат матча 28 февраля 2026 года, счет 3:2 Б, НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, победив «Питтсбург» по буллитам
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Карлссон, Раст) – 02:08 (pp)     0:2 Ши (Клифтон, Лизотт) – 21:59     1:2 Зибанеджад (Трочек, Миллер) – 30:00 (pp)     2:2 Рэддиш (Гавриков, Бриссон) – 42:57     3:2 Трочек – 65:00    

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Тейлор Рэддиш, а за «Питтсбург» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта и Райан Ши. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений.

Российский вратарь хозяев Игорь Шестёркин совершил 31 сейв, а защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие «Пингвинз» Егор Чинахов и Евгений Малкин не набрали очков.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
