«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, победив «Питтсбург» по буллитам

Сегодня, 28 февраля, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 3:2.

В основное время в составе «Рейнджерс» отличились Мика Зибанеджад и Тейлор Рэддиш, а за «Питтсбург» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта и Райан Ши. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений.

Российский вратарь хозяев Игорь Шестёркин совершил 31 сейв, а защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие «Пингвинз» Егор Чинахов и Евгений Малкин не набрали очков.