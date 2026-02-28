Результаты матчей КХЛ на 28 февраля 2026 года

Сегодня, 28 февраля, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 28 февраля 2026 года:

СКА – «Локомотив» — 2:5;

«Спартак» – «Барыс» — 5:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 87 очками после 61 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 95 очков после 59 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.