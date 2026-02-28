Результаты матчей ВХЛ на 28 февраля 2026 года

Сегодня, 28 февраля, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 28 февраля 2026 года:

«Магнитка» – АКМ — 4:3 ОТ;

«Горняк-УГМК» – «Дизель» — 2:3;

«Челмет» – «Рязань-ВДВ» — 1:2;

«Ростов» – «Динамо-Алтай» — 2:1 ОТ;

«Буран» – «Металлург» Нк — 3:5.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 96 очков в 57 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.