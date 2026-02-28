Скидки
Результаты матчей МХЛ на 28 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 28 февраля 2026 года:

«Ладья» – «Белые Медведи» — 3:2 ОТ;
«Красноярские Рыси» – «Омские Ястребы» — 1:4;
«Локо» — «Алмаз» — 7:0;
«Сибирские Снайперы» – МХК «Атлант» — 5:4 Б;
Академия Михайлова – «АКМ-Юниор» — 5:4 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

