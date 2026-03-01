Скидки
Россиянин Мухамадуллин спас ворота Аскарова после броска по пустым воротам в НХЛ

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Смит) – 08:34     2:0 Миса (Тоффоли) – 11:07 (pp)     2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 14:51 (pp)     3:1 Гудроу (Остапчук, Клингберг) – 17:05    

На 19-й минуте первого периода российский вратарь хозяев Ярослав Аскаров сделал неточную передачу из-за ворот, после чего гости перехватили шайбу усилиями форварда Мэтта Савуа. Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин, увидев ошибку голкипера, расположился на пятачке. Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль сделал ложный замах клюшкой, опустив Аскарова на щитки перед правой штангой, но решил сам не бросать, а сделал передачу на партнёра по звену Джека Рословика. Американский форвард бросал фактически в пустые ворота, но Мухамадуллин смог заблокировать удар, растянувшись в полушпагате и коленом отбив шайбу.

ВИДЕО

В текущем сезоне 24-летний Мухамадуллин набрал 7 (3+4) очков в 26 матчах.

