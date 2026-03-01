Холодилину разбили лицо, Ефимова в стразах смотрела из VIP. Яркие кадры победы «Спартака»

28 февраля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал «Барыс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче открыли гости. На второй минуте отличился защитник «Барыса» Райли Уолш, а на 11-й минуте нападающий Майк Веккионе удвоил преимущество астанинской команды. В дальнейшем хозяева забросили пять шайб подряд. Отличились нападающие Даниил Гутик, Павел Порядин, Никита Коростелёв и Демид Мансуров, оформивший дубль в матче. На последней минуте Уолш сократил отставание «Барыса» и установил окончательный счёт — 5:3.