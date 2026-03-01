Скидки
Малкин высказался о своём будущем на фоне истекающего летом контракта с «Питтсбургом»

Малкин высказался о своём будущем на фоне истекающего летом контракта с «Питтсбургом»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился подробностями о своём будущем на фоне истекающего контракта с американским клубом.

«Пару дней назад я немного поговорил с агентом — он предложил дождаться конца сезона и уже тогда решать дальнейшие шаги. Сейчас ничего конкретного сказать не могу, я просто играю. Обсуждать это с Кайлом Дубасом или кем-то ещё — не в моей компетенции. У Сидни [Кросби] травма, я, конечно, хочу помогать команде выигрывать. Никаких громких новостей нет, будем ждать, как советует агент», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекьоло в соцсети X.

Малкину 39 лет. В текущем регулярном сезоне он провёл за «Питтсбург» 43 матча и набрал 46 (13+33) очков. За всю карьеру в НХЛ у россиянина 1392 (527+865) очка, что ставит его в число 25 самых результативных игроков в истории лиги.

Крикунов ответил, чем Малкин отличается от других игроков
