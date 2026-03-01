«Филадельфия» с Мичковым и Гребёнкиным обыграла «Бостон» в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
За «Филадельфию» забивали Трэвис Конечны, Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье. Российские нападающие Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не отметились результативными действиями.
За «Бостон» отличился Чарли Макэвой. Российский защитник Никита Задоров не записал на свой счет результативных действий.
«Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Бостон», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 3 и 4 марта соответственно.
