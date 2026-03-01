Скидки
Филадельфия – Бостон, результат матча 1 марта 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» с Мичковым и Гребёнкиным обыграла «Бостон» в НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Конечны (Дворак, Драйсдейл) – 43:41     2:0 Драйсдейл (Конечны, Дворак) – 51:55     2:1 Макэвой (Линдхольм, Заха) – 53:03     3:1 Кутюрье (Кейтс) – 59:07    

За «Филадельфию» забивали Трэвис Конечны, Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье. Российские нападающие Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не отметились результативными действиями.

За «Бостон» отличился Чарли Макэвой. Российский защитник Никита Задоров не записал на свой счет результативных действий.

«Филадельфия» одержала вторую победу подряд. «Бостон», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Матчи пройдут 3 и 4 марта соответственно.

