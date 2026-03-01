20 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Эдмонтон». У Мухамадуллина — победный гол

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Маклин Селебрини, Майкл Миса (1+1), Баркли Гудроу, Александер Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин. Другой защитник команды Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1». У голкипера Ярослава Аскарова 20 сейвов.

У гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Эван Бушар (1+2), Трент Фредерик и Джейк Уолман. У лидера команды Конора Макдэвида хет-трик из ассистов. Россиянин Василий Подколзин закончил встречу без очков.