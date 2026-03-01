Скидки
Сан-Хосе Шаркс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 1 марта 2026, счёт 5:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

20 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Эдмонтон». У Мухамадуллина — победный гол
Комментарии

В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Смит) – 08:34     2:0 Миса (Тоффоли) – 11:07 (pp)     2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 14:51 (pp)     3:1 Гудроу (Остапчук, Клингберг) – 17:05     3:2 Бушар (Макдэвид, Экхольм) – 35:49     3:3 Фредерик (Савуа) – 42:54     4:3 Веннберг (Курашев, Ферраро) – 45:30     4:4 Уолман (Макдэвид, Бушар) – 47:13     5:4 Мухамадуллин (Эклунд, Миса) – 49:27    

В составе победителей голами отметились Маклин Селебрини, Майкл Миса (1+1), Баркли Гудроу, Александер Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин. Другой защитник команды Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1». У голкипера Ярослава Аскарова 20 сейвов.

У гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Эван Бушар (1+2), Трент Фредерик и Джейк Уолман. У лидера команды Конора Макдэвида хет-трик из ассистов. Россиянин Василий Подколзин закончил встречу без очков.

