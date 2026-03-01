20 сейвов Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Эдмонтон». У Мухамадуллина — победный гол
Поделиться
В ночь с 28 февраля на 1 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Селебрини (Смит) – 08:34 2:0 Миса (Тоффоли) – 11:07 (pp) 2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 14:51 (pp) 3:1 Гудроу (Остапчук, Клингберг) – 17:05 3:2 Бушар (Макдэвид, Экхольм) – 35:49 3:3 Фредерик (Савуа) – 42:54 4:3 Веннберг (Курашев, Ферраро) – 45:30 4:4 Уолман (Макдэвид, Бушар) – 47:13 5:4 Мухамадуллин (Эклунд, Миса) – 49:27
В составе победителей голами отметились Маклин Селебрини, Майкл Миса (1+1), Баркли Гудроу, Александер Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин. Другой защитник команды Дмитрий Орлов завершил встречу с показателем полезности «-1». У голкипера Ярослава Аскарова 20 сейвов.
У гостей шайбы забросили Леон Драйзайтль, Эван Бушар (1+2), Трент Фредерик и Джейк Уолман. У лидера команды Конора Макдэвида хет-трик из ассистов. Россиянин Василий Подколзин закончил встречу без очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 марта 2026
-
02:59
-
02:41
-
01:56
-
01:49
-
01:24
- 28 февраля 2026
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:24
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:26
-
22:08
-
21:46
-
21:28
-
21:04
-
20:40
-
20:24
-
20:16
-
20:06
-
19:50
-
19:27
-
19:24
-
19:02
-
18:44
-
18:16
-
17:50
-
17:38
-
17:26
-
17:14
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:24