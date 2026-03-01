Скидки
Шестёркин установил личный рекорд в НХЛ в матчах с «Питтсбургом»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал 12-ю победу в карьере над «Питтсбург Пингвинз» — это его лучший показатель против одной команды. По 11 побед он имеет во встречах с «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Карлссон, Раст) – 02:08 (pp)     0:2 Ши (Клифтон, Лизотт) – 21:59     1:2 Зибанеджад (Трочек, Миллер) – 30:00 (pp)     2:2 Рэддиш (Гавриков, Бриссон) – 42:57     3:2 Трочек – 65:00    

В минувшем матче с «Питтсбургом» (3:2 Б) Шестёркин совершил 31 сейв.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Шестёркин принял участие в 36 матчах, в которых одержал 18 побед. В среднем за игру россиянин пропускает 2,45 гола.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 3 марта, начало – 3:00 мск.

«Рейнджерс» прервали серию из пяти поражений, победив «Питтсбург» по буллитам
