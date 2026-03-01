Шестёркин установил личный рекорд в НХЛ в матчах с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал 12-ю победу в карьере над «Питтсбург Пингвинз» — это его лучший показатель против одной команды. По 11 побед он имеет во встречах с «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз».

В минувшем матче с «Питтсбургом» (3:2 Б) Шестёркин совершил 31 сейв.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Шестёркин принял участие в 36 матчах, в которых одержал 18 побед. В среднем за игру россиянин пропускает 2,45 гола.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» сыграют с «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоится 3 марта, начало – 3:00 мск.