Овечкин вплотную приблизился к Игинле по количеству матчей в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Игинле по количеству матчей в истории НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1553-й в карьере в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 17-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина является показатель члена зала славы НХЛ двукратного олимпийского чемпиона в составе Канады Джерома Игинлы, на счету которого 1554 игры.

«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?
«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?
