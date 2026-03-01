Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Сент-Луис» отличился российский нападающий Павел Бучневич. Российский нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

В составе «Джерси» забивали Тимо Майер, Даги Хэмилтон и Нико Хишир.

«Нью-Джерси» прервал пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд». «Нью-Джерси», в свою очередь, сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 2 и 4 марта соответственно.