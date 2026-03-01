Скидки
Сент-Луис – Нью-Джерси, результат матча 1 марта 2026, счет 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Песке, Хьюз) – 25:37     0:2 Хэмилтон (Хьюз, Маркстрём) – 39:44 (pp)     1:2 Бучневич (Зутер) – 58:42     1:3 Хишир (Братт, Браун) – 59:55    

За «Сент-Луис» отличился российский нападающий Павел Бучневич. Российский нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

В составе «Джерси» забивали Тимо Майер, Даги Хэмилтон и Нико Хишир.

«Нью-Джерси» прервал пятиматчевую серию поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой Уайлд». «Нью-Джерси», в свою очередь, сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 2 и 4 марта соответственно.

