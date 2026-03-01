Александр Овечкин забросил 920-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Александр Овечкин.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 1553 игры, в которых он забил 920 голов и сделал 752 результативные передачи.