Александр Овечкин забросил 920-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30 1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16 2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Александр Овечкин.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».
Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 1553 игры, в которых он забил 920 голов и сделал 752 результативные передачи.
