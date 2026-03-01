Овечкин забросил 997 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 19 голов

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Александр Овечкин.

На счету Александра Овечкина теперь 920 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 997 шайб в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 20 шайб.