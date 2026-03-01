Видео 920-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Белл-центр» (Монреаль, Канада). На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу канадской команды

На 14-й минуте форвард забросил первую на данный момент шайбу своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Александр улучшил показатель принадлежащего ему снайперского рекорда в регулярных чемпионатах НХЛ — теперь он составляет 920 шайб.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 62 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету теперь 920 голов и 752 результативных передачи в 1553 матчах.