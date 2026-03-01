Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин прервал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне

Овечкин прервал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кофилд – 00:30     1:1 Овечкин (Бовиллье, Чисхольм) – 13:16     2:1 Кофилд (Судзуки, Страбл) – 14:19    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин прервал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне, которая составляла семь игр. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

Материалы по теме
«Дело не во мне». Новое интервью о будущем Овечкина и целях на сезон
«Дело не во мне». Новое интервью о будущем Овечкина и целях на сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android