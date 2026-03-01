Овечкин прервал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиен» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин прервал вторую по длительности серию без заброшенных шайб в текущем сезоне, которая составляла семь игр. Самая длительная серия была с 6 по 24 декабря 2025 года и насчитывала девять встреч.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 62 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 26 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».